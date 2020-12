Seri industrial - La prima Gigafactory italiana sorgerà in Campania

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 dicembre 2020) L'Italia deve recuperare terreno nella mobilità elettrica, quantomeno rispetto ad altri Stati, come Francia e Germania, che possono contare su programmi di sostegno multimiliardari. Eppure non mancano, nel nostro Paese, iniziative avanguardistiche: una di queste sta nascendo nel Mezzogiorno grazie alla, azienda campana capace di ottenere il sostegno dell'Europa per un progetto destinato a dar vita alla, e per ora unica,in Italia. La storia. Per iniziativa della famiglia Civitillo, lanasce nel 1999 come società di consulenza aziendale e di ingegneria, ma nel corso degli anni si trasforma in una holding di partecipazioni operativa tramite due divisioni principali: laPlast, specializzata nella produzione e nel riciclo di materiali plastici ...