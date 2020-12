Selvaggi, il film comico del 1995 diretto da Carlo Vanzina. Nel cast doveva esserci anche Pieraccioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Questa sera, alle ore 21:20, su Rete 4, andrà in onda il film “Selvaggi”, commedia diretta da Carlo Vanzina nel 1995 che riscosse un buon successo tra il pubblico. Selvaggi è una pellicola che vede la presenza di molti attori e attrici di spicco, tra cui Ezio Greggio, Leo Gullotta, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi, Franco Oppini, Cinzia Leone, Monica Scattini, Carmela Vincenti e Cash Casia. Tutti loro sono superstiti di un volo precipitato un’isola sconosciuta del Mar dei Caraibi. Assieme dovranno cercare di sopravvivere, ed è pertanto necessario organizzarsi al meglio. Tuttavia gli screzi non mancheranno, anche per divergenze politiche tra alcuni dei protagonisti. Tra le curiosità più belle di Selvaggi va sottolineato che in un ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 29 dicembre 2020) Questa sera, alle ore 21:20, su Rete 4, andrà in onda il”, commedia diretta danelche riscosse un buon successo tra il pubblico.è una pellicola che vede la presenza di molti attori e attrici di spicco, tra cui Ezio Greggio, Leo Gullotta, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi, Franco Oppini, Cinzia Leone, Monica Scattini, Carmela Vincenti e Cash Casia. Tutti loro sono superstiti di un volo precipitato un’isola sconosciuta del Mar dei Caraibi. Assieme dovranno cercare di sopravvivere, ed è pertanto necessario organizzarsi al meglio. Tuttavia gli screzi non mranno,per divergenze politiche tra alcuni dei protagonisti. Tra le curiosità più belle diva sottolineato che in un ...

