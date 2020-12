Se non si vaccinano abbastanza persone, dobbiamo considerare l’obbligo, dice il viceministro Sileri (Di martedì 29 dicembre 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, nonostante l’entusiasmo per l’avvio della campagna vaccinale, mette in guardia. La strada per uscire dal Covid è ancora lunga, e senza una massiccia adesione ai vaccini l’obbligatorietà potrebbe essere un’opzione. L’obiettivo è chiaro: somministrare entro aprile 13 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Sono questi i termini in cui L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 dicembre 2020) Ildella Salute Pierpaolo, nonostante l’entusiasmo per l’avvio della campagna vaccinale, mette in guardia. La strada per uscire dal Covid è ancora lunga, e senza una massiccia adesione ai vaccini l’obbligatorietà potrebbe essere un’opzione. L’obiettivo è chiaro: somministrare entro aprile 13 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Sono questi i termini in cui L'articolo proviene da Leggilo.org.

AlfredoCavarra : @BeppeGiulietti @Artventuno @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @mmauripd @TizianaFerrario @andreapurgatori… - martacagnola : @IlContiAndrea fammi capire, se servirà la patente di immunità per andare a un concerto o a una proiezione cinemato… - WillyCoyote6 : RT @vaniacavi: Il presidente del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO contro i medici che non si vaccinano ma quando vi svegliate? - Agenpress : Coronavirus, Malacarne (primario Anestesia e Rianimazione osp. Pisa): 'Medici che non si vaccinano non dovrebbero l… - PaoloBersani : @SkyTG24 @robersperanza @corriere @rainews @unomattina @mattino5 Infermieri, Medici e Operatori Sanitari in genere… -