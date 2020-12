"Se lo fa la Germania". La Maglie sberleffa i sinistri, capito la 'sovranista' Merkel cosa ha fatto? (Di martedì 29 dicembre 2020) La Germania ha deciso di acquistare autonomamente 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech, da aggiungere a quelle già previste dagli accordi europei. La cancelliera Angela Merkel ha preso una decisione che va contro l'intenzione dell'Ue di muoversi insieme: ovviamente non arriveranno sanzioni, ma anzi la Germania potrebbe aver aperto la strada, dato che ora anche altri paesi potrebbero decidere di fare la stessa operazione. "Non solo la Germania ha fatto i suoi interessi in puro stile sovranista - ha commentato in un tweet Maria Giovanna Maglie - e se lo fa la Germania non è più una parolaccia. Ma ha anche violato il patto del 7 giugno di non negoziare separatamente altre forniture di vaccino". L'intervento della giornalista non fa un piega, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Laha deciso di acquistare autonomamente 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech, da aggiungere a quelle già previste dagli accordi europei. La cancelliera Angelaha preso una decisione che va contro l'intenzione dell'Ue di muoversi insieme: ovviamente non arriveranno sanzioni, ma anzi lapotrebbe aver aperto la strada, dato che ora anche altri paesi potrebbero decidere di fare la stessa operazione. "Non solo lahai suoi interessi in puro stile- ha commentato in un tweet Maria Giovanna- e se lo fa lanon è più una parolaccia. Ma ha anche violato il patto del 7 giugno di non negoziare separatamente altre forniture di vaccino". L'intervento della giornalista non fa un piega, ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania Maglie Maria Giovanna Maglie sul vaccino anti-Covid: "Germania sovranista, la Merkel ha violato i patti europei" Liberoquotidiano.it Coronavirus, Germania compra più vaccini e rompe i patti

Delusione per il ritardo nell'approvazione del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca, che tarda a comunicare all'EMA informazioni aggiuntive e necessarie. L'Europa decide quindi di comprare alt ...

