Se il maltempo ferma la macchina dei vaccini

Federico Garau Alcune dosi non sono state ancora consegnate in Liguria, Piemonte ed Alto Adige Proseguono le polemiche relative alla distribuzione dei vaccini. Oltre al malcontento provocato dal fatto che le dosi non siano state spartite in modo equo fra i paesi europei, si aggiunge anche la notizia del ritardo di alcune fiale della Pfizer, ancora non arrivate a destinazione in Italia. A mancare all'appello, infatti, come riferito da "Il Corriere", sarebbero alcuni vaccini destinati alle Regioni Liguria, Piemonte ed Alto Adige. Non si conoscono ancora le reali ragioni del ritardo: per il momento in molti attribuiscono la colpa al forte maltempo ed alle nevicate che si sono registrate proprio nella giornata di ieri in alcune zone del settentrione e dell'Europa più in generale. A causa di ciò, dunque, ben 470 mila dosi si ...

