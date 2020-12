Se dici "no" al vaccino ei licenziato, il cavillo della "sicurezza psichica": presto una tempesta di disoccupati (Di martedì 29 dicembre 2020) O il vaccino, o il lavoro. Anche secondo il giuslavorista Pietro Ichino, infatti, chi dovesse rinunciare al siero anti-coronavirus potrebbe essere cacciato. Potrebbe perdere il lavoro, insomma. In un'intervista al Corriere della Sera, infatti, Ichino spiega che è obbligatorio per il datore di lavoro "adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere". Tra queste, dunque, anche il vaccino. Mascherine, gel e distanze non bastano più. Quando si chiede a Ichino se, giuridicamente, è possibile licenziare un dipendente che dice "no" al vaccino, questi risponde: "Non solo si può, ma in molte situazioni è previsto". Il riferimento è all'"articolo 2087 del codice ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) O il, o il lavoro. Anche secondo il giuslavorista Pietro Ichino, infatti, chi dovesse rinunciare al siero anti-coronavirus potrebbe essere cacciato. Potrebbe perdere il lavoro, insomma. In un'intervista al CorriereSera, infatti, Ichino spiega che è obbligatorio per il datore di lavoro "adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire lafisica edelle persone che lavorano in azienda, il loro benessere". Tra queste, dunque, anche il. Mascherine, gel e distanze non bastano più. Quando si chiede a Ichino se, giuridicamente, è possibile licenziare un dipendente che dice "no" al, questi risponde: "Non solo si può, ma in molte situazioni è previsto". Il riferimento è all'"articolo 2087 del codice ...

