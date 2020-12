Scuola sicura, domani la Regione presenta il piano per il ritorno in classe (Di martedì 29 dicembre 2020) Foto di repertorio Scuola Il progetto Scuola sicura per garantire il ritorno in classe in sicurezza degli studenti e del personale scolastico piemontese verrà presentato mercoledì 30 dicembre. «Oggi ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 29 dicembre 2020) Foto di repertorioIl progettoper garantire ilinin sicurezza degli studenti e del personale scolastico piemontese verràto mercoledì 30 dicembre. «Oggi ...

telecitynews24 : ??SCUOLA: LA REGIONE PIEMONTE PRESENTA IL PROGETTO PER IL RITORNO IN CLASSE IN SICUREZZA?? Domani la presentazione d… - 0NLVTHEBRAVE : tra poco si torna a scuola e io non sono pronta. non voglio ho paura. non so più relazionarmi con le persone e tutt… - mostro15119736 : @fabioschiano @Nclosing123 Ma tu hai mai sentito qualcuno, in tv, sui giornali, per strada, parlare del rischio che… - lavocediasti : Domani la Regione Piemonte presenterà il piano 'Scuola sicura', per una ripartenza senza rischi - FrancescaTGI : RT @Nclosing123: @monacelt Professore,da Economista forse Lei può spiegarci invece perché è così impossibile investire per rendere la Scuo… -