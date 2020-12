Scuola, in Campania il ritorno in aula sarà graduale (sempre che lo consentano i dati epidemiologici) (Di martedì 29 dicembre 2020) In Campania non sarà il 7 gennaio la data per il ritorno in classe, in presenza, di tutti gli alunni. Per andare a regime occorrerà aspettare almeno la fine del mese. Lo ha chiarito ieri l’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini. E non senza ancora qualche nube ad offuscare la certezza. Le parole della Fortini sono riportate da Repubblica Napoli. Dichiara: «sempre che i dati epidemiologici non ci inducano a rivedere tutto. Sarebbe assurdo perdere il vantaggio guadagnato sino ad ora contro il Covid». Domani l’assessore incontrerà i sindacati della Scuola per concordare un’ipotesi di calendario. Per ora pare che a rientrare in aula, il 7 gennaio, saranno solo le scuole dell’infanzia, le prime e le seconde elementari. Gli altri studenti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Innonil 7 gennaio la data per ilin classe, in presenza, di tutti gli alunni. Per andare a regime occorrerà aspettare almeno la fine del mese. Lo ha chiarito ieri l’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini. E non senza ancora qualche nube ad offuscare la certezza. Le parole della Fortini sono riportate da Repubblica Napoli. Dichiara: «che inon ci inducano a rivedere tutto. Sarebbe assurdo perdere il vantaggio guadagnato sino ad ora contro il Covid». Domani l’assessore incontrerà i sindacati dellaper concordare un’ipotesi di calendario. Per ora pare che a rientrare in, il 7 gennaio, saranno solo le scuole dell’infanzia, le prime e le seconde elementari. Gli altri studenti ...

SCUOLA E COVID 19: IN CAMPANIA CLASSI PIU’ AFFOLLATE NEGLI ISTITUTI SUPERIORI

