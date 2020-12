Scuola: a Milano via libera a nuovi orari, dal 7/1 in classe fino a 9.30 (2) (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per quanto riguarda le aziende, le attività produttive del settore manifatturiero saranno chiamate ad anticipare l'orario di inizio entro le 8; le altre, in particolare per quanto riguarda i settori amministrativi, direzionali e di consulenza, apriranno dopo le 9,30. I professionisti potranno ricevere i clienti dopo le 10, preferibilmente su appuntamento. Le università saranno invitate a iniziare le lezioni in presenza dalle 10. "Il patto intende promuovere, sia presso le aziende, sia nel settore pubblico, una sempre più attenta valutazione sull'uso ottimale dello smartworking. Una concreta riorganizzazione dei tempi della città genererà riflessi positivi su un sistema complesso e vivace come quello della Città metropolitana milanese e del capoluogo in particolare, abituato ad ospitare ogni giorno - prima del Covid - oltre un milione di city users", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per quanto riguarda le aziende, le attività produttive del settore manifatturiero saranno chiamate ad anticipare l'o di inizio entro le 8; le altre, in particolare per quanto riguarda i settori amministrativi, direzionali e di consulenza, apriranno dopo le 9,30. I professionisti potranno ricevere i clienti dopo le 10, preferibilmente su appuntamento. Le università saranno invitate a iniziare le lezioni in presenza dalle 10. "Il patto intende promuovere, sia presso le aziende, sia nel settore pubblico, una sempre più attenta valutazione sull'uso ottimale dello smartworking. Una concreta riorganizzazione dei tempi della città genererà riflessi positivi su un sistema complesso e vivace come quello della Città metropolitana milanese e del capoluogo in particolare, abituato ad ospitare ogni giorno - prima del Covid - oltre un milione di city users", ...

SoniaLaVera : RT @RegLombardia: #LNews Il Policlinico di Milano salva la vita di un giovane motociclista coinvolto in un grave incidente con un interven… - infoitinterno : Scuola, a Milano il 7 gennaio in classe il 50 per cento degli studenti - infoitinterno : «Milano per la scuola», ecco il piano per ripartire dopo la Befana - TV7Benevento : Scuola: a Milano via libera a nuovi orari, dal 7/1 in classe fino a 9.30 (2)... - Notiziedi_it : «Milano per la scuola», ecco il piano per ripartire dopo la Befana -