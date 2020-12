Scossa di terremoto in Croazia avvertita fino in Campania (Di martedì 29 dicembre 2020) Alle ore 12.20 una forte Scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata in Croazia vicino Zagabria. La Scossa è avvertita in maniera distinta in tutta Italia, anche in Campania. Da Fuorigrotta fino a Secondigliano passando per tutta la provincia di Napoli e Caserta. In molti hanno deciso di scendere in strada In un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Alle ore 12.20 una fortedidi magnitudo 6.4 è stata registrata invicino Zagabria. Lain maniera distinta in tutta Italia, anche in. Da Fuorigrottaa Secondigliano passando per tutta la provincia di Napoli e Caserta. In molti hanno deciso di scendere in strada In un L'articolo

fanpage : ?? ULTIM'ORA La scossa è stata violentissima e avvertita anche a Trieste, Bologna, Verona e Padova #Terremoto - Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - javoreko10 : RT @tweetnewsit: +++ La situazione in Croazia è drammatica, si temono morti e feriti dopo la scossa di #terremoto di magnitudo 6.3 registra… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Edifici crollati e danni ingenti a Petrinja, epicentro della scossa -