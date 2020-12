Scossa di terremoto in Croazia, avvertita anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortissima Scossa di terremoto a Trieste pochi minuti fa, alle 12.20. La terra ha tremato per diversi secondi. La Scossa è stata avvertita in diverse parti della Regione. Epicentro principale ancora in Crozia ad un centinaio di chilometri da Zagabria, la magnitudo sarebbe di 6.4. Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortissimadia Trieste pochi minuti fa, alle 12.20. La terra ha tremato per diversi secondi. Laè statain diverse parti della Regione. Epicentro principale ancora in Crozia ad un centinaio di chilometri da Zagabria, la magnitudo sarebbe di 6.4.

