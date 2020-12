Scossa di terremoto a Bolzano e Trieste, l'epicentro in Croazia (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Una Scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 12,22 nella conca di Bolzano. I lampadari delle case in diverse zone della città hanno iniziato ad oscillare. La Scossa è stata sentita anche a Trieste. La terra ha tremato per diversi secondi anche in in diverse parti della Regione. epicentro principale ancora in Croazia ad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c'era stato un terremoto di magnitudo 5,2. Leggi su agi (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Unadiè stata avvertita alle ore 12,22 nella conca di. I lampadari delle case in diverse zone della città hanno iniziato ad oscillare. Laè stata sentita anche a. La terra ha tremato per diversi secondi anche in in diverse parti della Regione.principale ancora inad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c'era stato undi magnitudo 5,2.

fanpage : ?? ULTIM'ORA La scossa è stata violentissima e avvertita anche a Trieste, Bologna, Verona e Padova #Terremoto - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Croazia, è stata percepita anche in Italia - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di una decina di secondi e di #magnitudo 4.6 è stata avvertita alle 21.27 nella Sicilia… - leggoit : Terremoto a Napoli, scossa nei Campi Flegrei: avvertita tra Pozzuoli e Fuorigrotta - Cobretti_80 : RT @Agenzia_Ansa: +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA -