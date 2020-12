Scoperto un nuovo mammifero nelle foreste africane | attira le femmine con oltre 12 minuti di canto

Leggi su improntaunika

(Di martedì 29 dicembre 2020) Alessandro Nunziatimontane dell’Africa potrebbe vivere undi cui non si conoscevano le caratteristiche, almeno fino ad oggi e alla scoperta dei ricercatori dell’Università di Helsinki. Gli studiosi, infatti, avrebbero individuato una nuova specie di, appartenente al genere Dendrohyrax, che comprende gli iraci o procavie, una famiglia di animali presenti soprattutto in Africa, ma anche nel Medio Oriente, dotati di zampe corte, pelo folto, corpo tondeggiante simile a quello di un coniglio ben nutrito e una coda appena accennata. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Discovery” è stato concentrato sull’analisi degli iraci arboricoli presenticolline di Taita, in Kenya, nell’ambito di un’indagine sulle vocalizzazioni degli animali notturni del luogo. ...