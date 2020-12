Sci | sulla Stelvio il superG va all’americano Cochran-Siegle Paris molto dietro

Leggi su itasportpress

(Di martedì 29 dicembre 2020) La pistadi Bormio si conferma magica per Ryan. Il ventottenne statunitense, autore del miglior tempo in entrambe le prove cronometrate in vista della discesa di mercoledì 30 dicembre, si è aggiudicato iligante che ha aperto la due giorni di velocità, mettendo a segno il primo successo della carriera in Coppa del mondo, che arriva pochi giorni dopo il primo podio arrivato con il terzo posto neligante della Val Gardena.ha dato un saggio di classe lungo i curvoni del tracciato valtellinese, guadagnando decimi su decimi ad ogni intermedio, fino a tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1'29"43, con il quale ha preceduto di 79 centesimi l'austriaco Vicnent Kriechmayr, mentre il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ...