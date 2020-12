Sci di fondo | Tour de Ski 2021 Johaug e le altre norvegesi abdicano Chi sarà la nuova regina?

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nel fine settimana prenderà il via dalla Val Monastero la prova multi stage per eccellenza dello sci di, ovvero ilde Ski, passaggio cruciale nella corsa alla Sfera di cristallo e manifestazione diventata ormai appuntamento fisso durante le vacanze natalizie. Quella alle porte è la XV edizione dell’appuntamento, nato nell’inverno 2006-07 e foriero di una rivoluzione interna allo sci di. L’evento ha infatti i connotati di una corsa a tappe ciclistica, in quanto lega i risultati di una serie di competizioni al fine di stilare una classifica finale. Cionondimeno, per restare nella galassia delle discipline nordiche, sarebbe più giusto presentarla come un’imitazione della popolarissima e ben più anticanée dei 4 Trampolini di salto con gli sci, che per di più si tiene in contemporanea. Nel corso degli ...