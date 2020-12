Sci di fondo, carica Pellegrino: "Ottimista per il Tour de Ski" (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 28 dicembre 2020 " Parte venerdì con una sprint a tecnica libera l'edizione 2021 del Tour de Ski , gara a tappe di sci di fondo tra Svizzera e Italia. Assente la potenza numero uno, cioè la ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 28 dicembre 2020 " Parte venerdì con una sprint a tecnica libera l'edizione 2021 delde Ski , gara a tappe di sci ditra Svizzera e Italia. Assente la potenza numero uno, cioè la ...

FondoItalia : Granfondo - La Vasaloppet si prepara ad accogliere Bjørgen anticipando la partenza femminile - CinziaFabris1 : @_BlackMamba_02 A Baselga del Pine' per lo sci di fondo. Ho vinto qualche cosa? - Gazzetta_it : #Sci di fondo, #Pellegrino e #DeFabiani si lanciano sul #TourDeSki: altri podi in arrivo - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Dobbiaco è già pronta per il Tour de Ski del 5 e 6 gennaio - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Le Germania per il Tour de Ski: dodici atleti al via -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Livigno, finisce nel lago il pulmino della nazionale russa di sci di fondo: salvi i 6 atleti Corriere della Sera Sci di fondo, carica Pellegrino: “Ottimista per il Tour de Ski”

Da venerdì la corsa a tappe di sci di fondo, tante mass start e due sprint: Chicco Pellegrino a caccia di vittorie. Tra le donne c'è la figlia di Giorgio Di Centa ...

Sci: Bertschy,chiederemo corposi indennizzi per danno subito

Il settore degli impianti a fune, insieme a tutto il popolo montagnard, ha registrato con il mancato avvio della stagione invernale, una pesante battuta d'arresto per cui chiederemo corposi indennizzi ...

Da venerdì la corsa a tappe di sci di fondo, tante mass start e due sprint: Chicco Pellegrino a caccia di vittorie. Tra le donne c'è la figlia di Giorgio Di Centa ...Il settore degli impianti a fune, insieme a tutto il popolo montagnard, ha registrato con il mancato avvio della stagione invernale, una pesante battuta d'arresto per cui chiederemo corposi indennizzi ...