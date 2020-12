Sci | Cochran demolisce gli avversari a Bormio | suo il superg Male gli italiani

(Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dicembre 2020 " E' RyanSiegle il re della Stelvio. In attesa della discesa libera di domani, neligante che sancisce il primo della due giorni valtellinese è spuntato il nome ...

LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: domina Cochran-Siegle. Paris lontano: 'Mi manca fluidità'. Innerhofer: '… - SuperG di Bormio, vittoria-show per Cochran-Siegle! Paris lento, fuori dalla top ten - Coppa del mondo: Super G uomini di Bormio, vince Cochran-Siegle. Paris 18° - Bormio: Cochran-Siegle domina il superg.Male gli Azzurri - Sulla Stelvio la prima di Cochran-Siegle: battuti Kriechmayr e Sejersted. Brutta Italia nel superG

L’americano domina il supergigante sulla Stelvio e conquista la prima vittoria in carriera, secondo Kriechmay, indietro gli azzurri ...Lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, 28enne al primo successo in carriera, rampollo di una grande dinastia di sciatori made in Usa e figlio di Barbara che fu campionessa olimpica e mondiale di slalom ...