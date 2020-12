Sci alpino, le pagelle di oggi: Cochran-Siegle e Gisin storici. Italiani nelle retrovie, Vlhova e Shiffrin ko (Di martedì 29 dicembre 2020) oggi si sono disputati lo slalom femminile di Semmering e il superG maschile di Bormio, prove valide per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Di seguito le pagelle delle due gare. pagelle SUPERG MASCHILE BORMIO: RYAN Cochran-Siegle: 10. Lo statunitense è entrato in una nuova dimensione sulla pista Stelvio e conquista una spettacolare vittoria, impensabile fino a quattro giorni fa. Dopo aver primeggiato nelle prove cronometrate, il 28enne si conferma quando conta e domina la gara. VINCENT KRIECHMAYR e ADRIAN SEJERSTED: 9. oggi era impossibile battere Cochran-Siegle, l’austriaco e il norvegese tirano fuori una bella garra e conquistano un podio di lusso. ALEKSANDER KILDE: 8. Voto alto perché conquista un buon ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020)si sono disputati lo slalom femminile di Semmering e il superG maschile di Bormio, prove valide per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Di seguito ledelle due gare.SUPERG MASCHILE BORMIO: RYAN: 10. Lo statunitense è entrato in una nuova dimensione sulla pista Stelvio e conquista una spettacolare vittoria, impensabile fino a quattro giorni fa. Dopo aver primeggiatoprove cronometrate, il 28enne si conferma quando conta e domina la gara. VINCENT KRIECHMAYR e ADRIAN SEJERSTED: 9.era impossibile battere, l’austriaco e il norvegese tirano fuori una bella garra e conquistano un podio di lusso. ALEKSANDER KILDE: 8. Voto alto perché conquista un buon ...

