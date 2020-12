leggoit : Scandalo cremazioni, per AMA «Nessun caso». Ma le salme in esubero avranno una sepoltura alternativa -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo cremazioni

Leggo.it

Settimane di attesa, anche mesi, per le salme che devono essere cremate: ieri Leggo ha raccontato la situazione di collasso in cui versa il cimitero Flaminio di Roma dove la ...Andrea Agresti ci aveva raccontato, attraverso le testimonianze di alcuni lavoratori e dei parenti dei defunti, che all’interno del forno crematorio si sarebbero bruciati più corpi insieme per risparm ...