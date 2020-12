Scadenze Bonus 2020 | tutte le domande entro il 31 dicembre

Leggi su leggioggi

(Di martedì 29 dicembre 2020) La diffusione del Coronavirus in Italia sta causando danni incalcolabili, non soltanto sul fronte sanitario, ma anche e soprattutto in termini economici. Per controllare la curva epidemiologica da Covid-19, il Governo sta adottando misure veramente drastiche, come i lockdown totali, ossia la chiusura dile attività economiche non essenziali. In tale scenario ne stanno facendo spesa soprattutto i piccoli imprenditori che, nella maggior parte dei casi, non hanno resistito all’urto della crisi economica. Le grandi imprese, invece, per evitare licenziamenti di massa ricorrono molto spesso alla Cassa Covid-19. Tutto ciò ha innescato nel Governo una serie diin favore di imprese, lavoratori e famiglie per contrastare la crisi economica e agevolare gli italiani il transito verso la fase post-Covid. Mai come quest’anno l’Esecutivo ha emanato ...