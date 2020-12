Sanremo 2021: Ibrahimovic e Achille Lauro presenti tutte le sere, in trattativa Elodie ed Elettra (Di martedì 29 dicembre 2020) Amadeus durante la conferenza stampa de L’Anno Che Verrà (lo show di Rai Uno che sarà trasmesso a Capodanno) ha parlato del Festival di Sanremo che dal prossimo 2 marzo tornerà con la 71esima edizione. Al suo fianco ci sarà come l’anno scorso Fiorello, mentre la presenza fissa musicale sarà (al posto di Tiziano Ferro) Achille Lauro, che nell’edizione 2020 ha regalato ai telespettatori uno show a tutto tondo visivamente perfetto. Ai tre si aggiunge Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, confermato dal conduttore dopo i rumor trapelati le scorse settimane. “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo”. Ad ... Leggi su biccy (Di martedì 29 dicembre 2020) Amadeus durante la conferenza stampa de L’Anno Che Verrà (lo show di Rai Uno che sarà trasmesso a Capodanno) ha parlato del Festival diche dal prossimo 2 marzo tornerà con la 71esima edizione. Al suo fianco ci sarà come l’anno scorso Fiorello, mentre la presenza fissa musicale sarà (al posto di Tiziano Ferro), che nell’edizione 2020 ha regalato ai telespettatori uno show a tutto tondo visivamente perfetto. Ai tre si aggiunge Zlatan, attaccante del Milan, confermato dal conduttore dopo i rumor trapelati le scorse settimane. “Posso ufficializzare la presenza inle cinquedel festival didi Zlatan, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di”. Ad ...

