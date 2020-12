Sanremo 2021 | ecco chi affiancherà Amadeus alla conduzione e chi sono gli artisti in trattativa

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 dicembre 2020) Mancano poco più di due mesi all’inizio die anche se la conferenza stampa che ha tenutooggi, martedì 29 dicembre e che si è appena conclusa, è stata incentrata sul programma ‘L’anno che verrà’ che andrà in onda nella sera di San Silvestro, il 31 dicembre, non si è potuto fare a meno di parlare della settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il marito di Giovanna Civitillo, infatti, si è trovato a dover rispondere anche in merito ad alcune domande sulla prossima diretta della kermesse sanremese, che ricordiamo andrà in onda dal 2 al 6 marzo prossimo. Il conduttore diha annunciato la presenza sul palco del teatro Ariston di Elodie, che vestirà i panni della co-conduttrice in una delle serate del Festival. Non è ancora ben chiaro se la vedremo per ...