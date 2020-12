Sanremo 2021 | da Elodie ad Achille Lauro fino a Ibrahimovi? | ecco le prime novità del Festival

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 dicembre 2020) Annunciati i 26 Big che prenderanno parte alla gara, ad Amadeus non resta che mettere a punto le presenze che lo scorteranno sul palco dell’Ariston il prossimo 2 marzo, quando avrà inizio la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Confermata la presenza di Fiorello al suo fianco, è lo stesso direttore artistico a dire qualcosa in più in occasione della conferenza stampa del programma L’Anno che Verrà, che terrà compagnia agli spettatori di Raiuno la notte di San Silvestro. Le novità più ghiotte riguardano tre partecipazioni eccellenti: quella di Elodie come co-conduttrice per una sera, e quelle di Zlatan Ibrahimovi? e di Achille Lauro per tutte e cinque le serate.