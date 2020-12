Sanremo 2021, Amadeus svela: ripartiamo dai giovani (Di martedì 29 dicembre 2020) Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, in esclusiva a Radio Zeta, racconta del suo Festival e della rinascita che parte dai giovani: spiega il perché di alcune scelte coraggiose a proposito dei cantanti in gara. Amadeus è tornato a parlare di Sanremo. Lo ha fatto in collegamento in esclusiva con Radio Zeta, l’emittente delle nuove generazioni legata a RTL 102.5. Il presentatore e direttore artistico del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 dicembre 2020), conduttore e direttore artistico del Festival di, in esclusiva a Radio Zeta, racconta del suo Festival e della rinascita che parte dai: spiega il perché di alcune scelte coraggiose a proposito dei cantanti in gara.è tornato a parlare di. Lo ha fatto in collegamento in esclusiva con Radio Zeta, l’emittente delle nuove generazioni legata a RTL 102.5. Il presentatore e direttore artistico del Articolo completo: dal blog SoloDonna

