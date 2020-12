Sanremo 2021 | altri due super valletti? Ecco l’indiscrezione

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il cast persi sta via via costruendo e formando. Ma chi potrebbe fare da valletto nella prossima edizione del Festival.si sta avvicinando a piccoli passi. A far partire il conto alla rovescia è stato l’annuncio dei big in gara. Mache ora l’attenzione non può non concentrarsi su