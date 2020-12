SanPa: luci e tenebre di San Patrignao su Netflix la prima docu-serie originale italiana (Di martedì 29 dicembre 2020) SanPa: luci e ombre di San Patrignano la docu-serie su Netlfix dal 30 dicembre SanPa: luci e ombre di San Patrignano è la prima docu-serie italiana originale di Netflix, rilasciata il prossimo 30 dicembre in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. In 5 episodi con testimonianze e immagini di repertorio, la docu-serie racconterà la storia della comunità di recupero di San Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 a Coriano in provincia di Rimini. Al centro della storia i circa vent’anni di gestione di Vincenzo Muccioli, dalle origini al 1995 anno della sua morte, ripercorrendo il contesto sociale, economico e politico dell’Italia di quegli ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 29 dicembre 2020)e ombre di San Patrignano lasu Netlfix dal 30 dicembree ombre di San Patrignano è ladi, rilasciata il prossimo 30 dicembre in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. In 5 episodi con testimonianze e immagini di repertorio, laracconterà la storia della comunità di recupero di San Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 a Coriano in provincia di Rimini. Al centro della storia i circa vent’anni di gestione di Vincenzo Muccioli, dalle origini al 1995 anno della sua morte, ripercorrendo il contesto sociale, economico e politico dell’Italia di quegli ...

