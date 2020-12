Sanpa | la docuserie di Netflix su San Patrignano

badtasteit : #SanPa: guarda il trailer della docuserie Netflix sulla comunità di San Patrignano - giuda31 : La prima docuserie italiana #Netflix si intitola SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano, e passa in rassegna gli e… - LaSambruna : @jan_novantuno scrive su La Stampa che “Sanpa” sia la miglior serie italiana su Netflix. Io che ci ho lavorato nel… - DrApocalypse : #Sanpa: Luci e Tenebre di San Patrignano, il trailer della prima docu-serie italiana Netflix - DrApocalypse : #Sanpa: Luci e Tenebre di San Patrignano, il trailer della prima docu-serie italiana Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : Sanpa docuserie

In streaming dal 30 dicembre, racconta la controversa storia di Vincenzo Muccioli e della sua comunità di recupero per tossicodipendenti: il trailer e tutte le info ...La prima cosa da dire è che non è una fiction. Almeno non nel senso stretto del termine. Quella che Netflix manda in onda dal 30 dicembre su San Patrignano, è ...