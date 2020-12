**Sanità: Formigoni, ‘tornerò in politica da allenatore, sto scrivendo libro su mia storia’** (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Quando finirà di scontare la pena inflittagli dalla Cassazione, ovvero nel 2023, Roberto Formigoni potrebbe tornare in politica, ma da “allenatore in panchina”. Lo racconta lui stesso in un’intervista a Paolo Giarrusso del ciclo ‘Milanesi-storie a 360 gradi della metropoli lombarda’. Nel frattempo, sta scrivendo un’autobiografia. “Quando sono stato in carcere ho approfittato per leggere e studiare molto. Ora continuo a farlo: studio politica, economia, teologia. Sto scrivendo un grosso libro che ripercorre tutta la mia esperienza politica. E’ la prima volta che lo dico”, annuncia l’ex presidente della Lombardia durante l’intervista. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Quando finirà di scontare la pena inflittagli dalla Cassazione, ovvero nel 2023, Robertopotrebbe tornare in, ma da “in panchina”. Lo racconta lui stesso in un’intervista a Paolo Giarrusso del ciclo ‘Milanesi-storie a 360 gradi della metropoli lombarda’. Nel frattempo, staun’autobiografia. “Quando sono stato in carcere ho approfittato per leggere e studiare molto. Ora continuo a farlo: studio, economia, teologia. Stoun grossoche ripercorre tutta la mia esperienza. E’ la prima volta che lo dico”, annuncia l’ex presidente della Lombardia durante l’intervista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

