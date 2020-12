**Sanità: Formigoni, 'da mesi attendo mi venga riconosciuto affidamento in prova'** (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Da mesi Roberto Formigoni attende che gli venga riconosciuto l'affidamento in prova ai servizi sociali per insegnare italiano al Piccolo Cottolengo di Milano. "E' da quattro mesi che ne ho diritto, ancora non mi viene riconosciuto. Mi viene detto che ci sono problemi per quanto riguarda i malati di Covid in carcere, capisco che devono avere la precedenza. Spero si ricordino finalmente anche di noi", spiega l'ex presidente della Lombardia in un'intervista al canale 'Milanesi-storie a 360 gradi della metropoli lombarda'. L'affidamento ai servizi sociali "prevede di avere qualche ora in più libera al giorno per uscire, oggi ne ho solo due. Come volontariato, ho chiesto di andare a fare l'insegnante di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - DaRobertoattende che glil'inai servizi sociali per insegnare italiano al Piccolo Cottolengo di Milano. "E' da quattroche ne ho diritto, ancora non mi viene. Mi viene detto che ci sono problemi per quanto riguarda i malati di Covid in carcere, capisco che devono avere la precedenza. Spero si ricordino finalmente anche di noi", spiega l'ex presidente della Lombardia in un'intervista al canale 'Milanesi-storie a 360 gradi della metropoli lombarda'. L'ai servizi sociali "prevede di avere qualche ora in più libera al giorno per uscire, oggi ne ho solo due. Come volontariato, ho chiesto di andare a fare l'insegnante di ...

con_la_J : RT @Misurelli77: Non vi piace questo governo? Tranquilli! Con i sovranari al governo, saranno rose e fiori(Modello Ungheria) Flat tax per t… - screzia : RT @Misurelli77: Non vi piace questo governo? Tranquilli! Con i sovranari al governo, saranno rose e fiori(Modello Ungheria) Flat tax per t… - pinaceleste1 : RT @Misurelli77: Non vi piace questo governo? Tranquilli! Con i sovranari al governo, saranno rose e fiori(Modello Ungheria) Flat tax per t… - reginafiordelis : RT @Misurelli77: Non vi piace questo governo? Tranquilli! Con i sovranari al governo, saranno rose e fiori(Modello Ungheria) Flat tax per t… - Tiziano2675 : RT @Misurelli77: Non vi piace questo governo? Tranquilli! Con i sovranari al governo, saranno rose e fiori(Modello Ungheria) Flat tax per t… -

Ultime Notizie dalla rete : **Sanità Formigoni **Sanità: Formigoni, 'da mesi attendo mi venga riconosciuto affidamento in prova'** (2) La Sicilia