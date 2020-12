Samuel Peron, disperato dopo il Covid-19 l’accorato appello (Di martedì 29 dicembre 2020) Samuel Peron parla chiaro e colpisce il pubblico di Storie Italiane, ecco le sue parole sul vaccino Anti Covid-19 e la sua presa di posizione. foto facebookA Storie Italiane si torna a parlare di Covid-19, in modo particolare si insiste sul vaccino e sull’importanza di vaccinarsi, proprio oggi in mattinata è emersa una nuova variante, quella italiana. Come spiegato da Eleonora Daniele il vaccino funziona su tutte le varianti del virus, da qui l’importanza di farlo, come abbiamo visto con l’Inghilterra il rischio è quello di veder chiuso il traffico da e per il Paese. Storie Italiane, Samuel Peron dopo il Covid-19 parla del vaccino foto facebookSamuel Peron è stato colpito dal ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020)parla chiaro e colpisce il pubblico di Storie Italiane, ecco le sue parole sul vaccino Anti-19 e la sua presa di posizione. foto facebookA Storie Italiane si torna a parlare di-19, in modo particolare si insiste sul vaccino e sull’importanza di vaccinarsi, proprio oggi in mattinata è emersa una nuova variante, quella italiana. Come spiegato da Eleonora Daniele il vaccino funziona su tutte le varianti del virus, da qui l’importanza di farlo, come abbiamo visto con l’Inghilterra il rischio è quello di veder chiuso il traffico da e per il Paese. Storie Italiane,il-19 parla del vaccino foto facebookè stato colpito dal ...

mammaraffy : RT @storie_italiane: “Il settore dello spettacolo continua a soffrire a causa del covid. Non solo i frontman ma anche chi lavora dietro le… - pascaziomarco : RT @storie_italiane: “Il settore dello spettacolo continua a soffrire a causa del covid. Non solo i frontman ma anche chi lavora dietro le… - storie_italiane : “Il settore dello spettacolo continua a soffrire a causa del covid. Non solo i frontman ma anche chi lavora dietro… - LAURAinROMA : @samuel_peron Buon Natale ti augura Buon Natale anche la mia mamma?????? - RicchiutoRita : @samuel_peron Buon Natale anche a te! Un abbraccio!??????????????? -