Salvo Veneziano critica Alfonso Signorini: "Stendiamo un velo pietoso" (Di martedì 29 dicembre 2020) Salvo Veneziano, le critiche ad Alfonso Signorini pubblicate su Instagram sconvolgono i fans: il conduttore sta davvero perdendo colpi? Salvo Veneziano, ormai ex concorrente del Grande Fratello VIP, dopo essere stato squalificato dalla quarta edizione del reality per via di alcune frasi sessiste pronunciate all'interno della casa su Paola Di Benedetto ed Elisa De Panicis, ha deciso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

