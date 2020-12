Salmone affumicato fatto in casa: come comprarlo e come prepararlo da soli (Di martedì 29 dicembre 2020) Nelle nostre casa ormai da anni il Salmone affumicato è un grande protagonista. Ma avete mai provato a prepararlo da soli in casa? Vi spieghiamo come si fa Salmone affumicato, una passione tutta italiana anche se in realtà non è un pesce nostrano. Quelli migliori sono in Scozia, oppure nei Paesi del Nord come la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 dicembre 2020) Nelle nostreormai da anni ilè un grande protagonista. Ma avete mai provato adain? Vi spieghiamosi fa, una passione tutta italiana anche se in realtà non è un pesce nostrano. Quelli migliori sono in Scozia, oppure nei Paesi del Nordla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoiteconomia : La ricetta dei canapè con salmone affumicato e carciofini - boavista_s : RT @Corriere: I canapé al salmone affumicato con carciofini (pronti in 15 minuti) - SkalRockblock : @Marlena48491293 Ma il salmone è quello affumicato o fresco ? - Mioparere : RT @Corriere: I canapé al salmone affumicato con carciofini (pronti in 15 minuti) - Corriere : I canapé al salmone affumicato con carciofini (pronti in 15 minuti) -