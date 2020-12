Salerno | inizia la costruzione di un nuovo palazzo in via Irno FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorge aun altro. Le fondamenta stanno per essere gettate, precisamente, in un’area libera sita in via65, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Da quanto si intuisce dal rendering esposto sul tabellone dei lavori, sarà costruito un ‘fabbricato residenziale’ di sette piani che fa propri i canoni dell’architettura contemporanea. Il riferimento normativo sul quale si struttura il permesso di costruire del comune diè la ‘Legge regionale Piano Casa 19/2019’. La fine lavori è prevista per maggio 2022. Considerate quattro case per piano e l’attico, potenzialmente fra due anni e mezzo saranno quindi disponibili circa 30 nuovi appartamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.