Salernitana, i convocati di Castori per il Monza: recuperato Dziczek

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana ha diramato la lista dei convocati per l'importante sfida di domani contro il Monza. Al Brianteo, la capolista della Serie B affronterà la squadra di Brocchi, reduce da due vittorie consecutive. Il tecnico marchigiano recupera Dziczek ma non potrà contare su Karo.

Portieri: Adamonis, Belec, Guerrieri.
Difensori: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Veseli.
Centrocampisti: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone.
Attaccanti: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

