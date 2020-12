Rugby: Paolo Vaccari si candida alla presidenza della Federazione (Di martedì 29 dicembre 2020) Arriva la candidatura di Paolo Vaccari per la presidenza della FedeRugby verso il quadriennio olimpico 2021-2024. Nella carriera il 49enne nativo di Calvisano ha giocato prevalentemente con la squadra della sua città, passando per un biennio anche al Milan, e vincendo due campionati e due Coppa Italia. Già consigliere dal 2004 della Federazione Italiana Rugby eletto in quota giocatori, nelle elezioni federali del 2008 fu stato riconfermato nel ruolo. Queste le sue parole nel comunicato stampa: “Cari Amici del Rugby italiano, è con una grande emozione che ho deciso di scendere in campo nella corsa per la presidenza della Federazione Italiana ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Arriva latura diper laFedeverso il quadriennio olimpico 2021-2024. Nella carriera il 49enne nativo di Calvisano ha giocato prevalentemente con la squadrasua città, passando per un biennio anche al Milan, e vincendo due campionati e due Coppa Italia. Già consigliere dal 2004Italianaeletto in quota giocatori, nelle elezioni federali del 2008 fu stato riconfermato nel ruolo. Queste le sue parole nel comunicato stampa: “Cari Amici delitaliano, è con una grande emozione che ho deciso di scendere in campo nella corsa per laItaliana ...

