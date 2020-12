Rosina Carsetti, rinviato il funerale: la figlia accusata apre il negozio (Di martedì 29 dicembre 2020) Proseguono le indagini sulla morte di Rosina Carsetti. Il funerale della donna slitta all’improvviso, resta indagata intanto la sua famiglia. La morte di Rosina Carsetti presenta ancora diversi aspetti poco chiari. La famiglia della 78enne ritrovata cadavere in casa sua a Montecassiano, in provincia di Macerata, desta non pochi sospetti in particolare su alcuni componenti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Proseguono le indagini sulla morte di. Ildella donna slitta all’improvviso, resta indagata intanto la sua famiglia. La morte dipresenta ancora diversi aspetti poco chiari. La famiglia della 78enne ritrovata cadavere in casa sua a Montecassiano, in provincia di Macerata, desta non pochi sospetti in particolare su alcuni componenti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

