Rosalinda Cannavò nella notte sbotta contro Dayane: "Ha perso un'amica sincera" (Di martedì 29 dicembre 2020) Amicizia finita tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto nella notte l'attrice Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono sempre più distanti al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Per mesi le due sono state inseparabili nella casa più spiata d'Italia, tra loro era nata un'amicizia speciale che aveva appassionato moltissimi telespettatori ma nelle ultime settimane qualcosa tra loro si è rotto. Ad allontanarle è stata soprattutto la vicinanza della modella brasiliana a Sonia Lorenzini. Sin dall'inizio la Cannavò, nota anche con il nome d'arte Adua Del Vesco, ha manifestato gelosia e malessere nella casa. Più volte ...

