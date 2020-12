Ronaldo ritira il premio come “Giocatore del Secolo”, ma Georgina gli ruba la scena, occhi puntati sul suo outfit (Di martedì 29 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più conosciuti a livello mondiale e proprio per questo, è stato invitato a Dubai per ricevere un riconoscimento alla carriera davvero molto importante. Infatti il famoso calciatore è andato, accompagnato dalla famiglia, ai Globe Soccer Awards, dove è stato premiato con il trofeo di “Giocatore del Secolo”. come lo stesso calciatore ha affermato, è stato un onore ricevere questo premio ed essere li con grandi nomi del calcio, ma soprattutto di essere stato scelto dalle squadre e dai suoi colleghi per questo premio così importante. come dicevamo CR7 si è fatto accompagnare dalla famiglia, più precisamente dal figlio Cristiano Jr e dalla fidanzata Georgina Rodriguez. Foto: Instagram/Cristiano ... Leggi su virali.video (Di martedì 29 dicembre 2020) Cristianoè uno dei calciatori più conosciuti a livello mondiale e proprio per questo, è stato invitato a Dubai per ricevere un riconoscimento alla carriera davvero molto importante. Infatti il famoso calciatore è andato, accompagnato dalla famiglia, ai Globe Soccer Awards, dove è stato premiato con il trofeo di “del”.lo stesso calciatore ha affermato, è stato un onore ricevere questoed essere li con grandi nomi del calcio, ma soprattutto di essere stato scelto dalle squadre e dai suoi colleghi per questocosì importante.dicevamo CR7 si è fatto accompagnare dalla famiglia, più precisamente dal figlio Cristiano Jr e dalla fidanzataRodriguez. Foto: Instagram/Cristiano ...

