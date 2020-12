Roma | Zaniolo | “Una settimana a piangere dopo il secondo infortunio | prima ero un ragazzino inconsapevole Tutto su rientro | Fonseca e futuro””

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 dicembre 2020) L'incubo per Nicolòsta per giungere al capolinea.Il centrocampista offensivo classe 99aver, nel giro di pochi mesi, subito ilserioal ginocchio in occasione della sfida di Nations League contro l'Olanda, sembra adesso vedere la luce in fondo al tunnel.VIDEO,ha un nuovo amore: dal parco dell’Ariston al cuore di Nicolò, ecco chi è Madalina GheneaEcco alcuni estratti della lunga intervista rilasciata dal talento giallorosso e della Nazionale a Walter Veltroni sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport'.ENTITA' INFORTUNI: "vedevo gli altri giocatori che si rompevano il ginocchio ma non mi sarei mai aspettato che succedesse a me. Quando è successo è stata una mazzata incredibile - ha detto Nicolò riferendosi al ko di gennaio 2020 -. Ma poi mi ...