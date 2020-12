Roma, Zaniolo: “Il secondo infortunio una mazzata. L’obiettivo è l’Europeo” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Il primo infortunio è stato meno pesante. La coincidenza con il lockdown ha fatto sì che perdessi poche gare. Dovevo curarmi ma il campionato era fermo. Con il secondo ho preso la mazzata forte. Gli Europei sono stati spostati e restano un mio traguardo”. Lo ha detto Nicolò Zaniolo in un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il centrocampista della Roma a ottobre scorso ha subito la seconda rottura di un legamento crociato nel giro di un anno. “Quando rientrerò? Non ho fretta, sto lavorando bene – ha detto il giocatore giallorosso -. Ho una carriera davanti, non bisogna forzare, farsi prendere dalla voglia di giocare 2-3 partite. E’ in ballo la mia carriera, il futuro. Quando dovrei tornare in campo? Più o meno aprile, al massimo. In tempo per gli Europei”. Agli obiettivi della sua ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) “Il primoè stato meno pesante. La coincidenza con il lockdown ha fatto sì che perdessi poche gare. Dovevo curarmi ma il campionato era fermo. Con ilho preso laforte. Gli Europei sono stati spostati e restano un mio traguardo”. Lo ha detto Nicolòin un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il centrocampista dellaa ottobre scorso ha subito la seconda rottura di un legamento crociato nel giro di un anno. “Quando rientrerò? Non ho fretta, sto lavorando bene – ha detto il giocatore giallorosso -. Ho una carriera davanti, non bisogna forzare, farsi prendere dalla voglia di giocare 2-3 partite. E’ in ballo la mia carriera, il futuro. Quando dovrei tornare in campo? Più o meno aprile, al massimo. In tempo per gli Europei”. Agli obiettivi della sua ...

