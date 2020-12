Roma | violano il coprifuoco e…per ‘noia’ tentano di rubare lo scooter | nei guai 3 giovanissime

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) Hanno violato ile, in piena notte, perhanno tentato diunoin sosta. E’ successo in via dei Cessati Spiriti: è qui che i Carabinieri hanno sorpreso le complici – una 18ennena e due 16enni, una originaria dellania e una del Brasile – intente a forzare, danneggiandoli, il bauletto ed il vano-sottosella di unoregolarmente parcheggiato in strada, di proprietà di un 56enneno residente sulla stessa via. Le tre giovani sono state denunciate con l’accusato di tentato furto in concorso. Sono state anche sanzionate amministrativamente – per 1.200 euro complessive – per non aver rispettato le norme antiCovid imposte dal D.P.C.M. su Il Corriere della Città.