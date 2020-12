Roma | tentano il furto | scappano con l’auto e fanno un incidente | arrestata una donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) I poliziotti del commissariato Viminale hanno arrestato per tentatocon strappo L.V., una 37enne italiana. Nel pomeriggio di ieri, in via Turati incrocio via Rattazzi, lain questione insieme ad un uomo a bordo di un motoveicolo, poi risultato rubato, hanno avvicinato la vittima tentando di strapparle la borsa. Leggi anche: Terrore al Tuscolano, pitbull girano liberi e attaccano un bassotto: cittadini scendono in strada armati di mazze L’azione delittuosa non ha avuto buon fine solo grazie al tempestivo intervento degli agenti che anticipando le loro intenzioni hanno attivato il dispositivo di segnalazione acustico facendo desistere i malintenzionati che si sono dati alla fuga. L’inseguimento è durato per qualche minuto fino a quando i due fuggitivi, si sono scontrati con una macchina in via Napoleone III. L’uomo ha proseguito la fuga a ...