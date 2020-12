Roma, screening di massa agli studenti per la riapertura del 7 gennaio: “Ancora bassa adesione, venite a farvi il tampone” (Di martedì 29 dicembre 2020) In vista del 7 gennaio, data di riapertura per licei e istituti superiori, l’Asl Roma 5 ha dato il via a un ampio programma di screening offrendo tamponi antigenici gratuiti a tutti gli studenti residenti nell’interland Romano. Si tratta di circa 21mila ragazzi e cinquanta istituti superiori “che in base a determinati studi possono avere una minore o maggiore probabilità di sviluppare dei focolai”, spiega Velia Bruno, direttrice sanitario dell’Asl Roma 5. La campagna di screening partita lunedì 28 dicembre terminerà il prossimo 10 gennaio. I tamponi saranno effettuati nei drive-in dell’azienda ospedaliera grazie al supporto delle squadre del Servizio igiene e sanità pubblica (SISP) e dalle Uscar regionali. Proprio a Monterotondo, tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) In vista del 7, data diper licei e istituti superiori, l’Asl5 ha dato il via a un ampio programma dioffrendo tamponi antigenici gratuiti a tutti gliresidenti nell’interlandno. Si tratta di circa 21mila ragazzi e cinquanta istituti superiori “che in base a determinati studi possono avere una minore o maggiore probabilità di sviluppare dei focolai”, spiega Velia Bruno, direttrice sanitario dell’Asl5. La campagna dipartita lunedì 28 dicembre terminerà il prossimo 10. I tamponi saranno effettuati nei drive-in dell’azienda ospedaliera grazie al supporto delle squadre del Servizio igiene e sanità pubblica (SISP) e dalle Uscar regionali. Proprio a Monterotondo, tra ...

Salute, #Covid-19 e cancro: la biopsia liquida evita ritardi nella diagnosi

Giuseppe Miucci (BioScience Institute): "Può aiutare a ridurre l'impatto sulle conseguenze del virus sulla mortalità per tumori".

