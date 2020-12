Roma, ripresa la preparazione a Trigoria. Tutti negativi ai tamponi (Di martedì 29 dicembre 2020) La Roma di Paulo Fonseca ha ripreso la preparazione a Trigoria con i giocatori che sono stati sottoposti a tamponi prima di essere suddiviso in gruppi per una serie di lavori atletici distanziati. Dopo il primo giro di test tutta la squadra è risultata negativa al Covid-19. Gruppo al completo, Mirante, Spinazzola, Pastore e Zaniolo hanno lavorato a parte. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Ladi Paulo Fonseca ha ripreso lacon i giocatori che sono stati sottoposti aprima di essere suddiviso in gruppi per una serie di lavori atletici distanziati. Dopo il primo giro di test tutta la squadra è risultata negativa al Covid-19. Gruppo al completo, Mirante, Spinazzola, Pastore e Zaniolo hanno lavorato a parte. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

