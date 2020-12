Roma | morti in lista d’attesa | non si accettano cremazioni al momento

Leggi su chenews

(Di martedì 29 dicembre 2020) La cremazione a partire da ieri non è possibile nei cimiteri capitolini. Questo è stato comunicato… con un cartello alquanto bizzarro! Posti in piedi e numeretto per idella Capitale! Da questa settimana la cremazione eseguita nei cimiteri capitolini sarà a numero chiuso. Da ieri i posti si sono già però, totalmente esauriti e l’unico modo per ottenere la cremazione sarà portare il proprio defunto in un altro comune che non sia… naturalmente a proprie spese! Questa la decisione di Ama che, a causa delle numerose richieste di cremazione, ha deciso di mettere un numero chiuso per il servizio dei cimiteri Flaminio e Prima Porta. LEGGI ANCHE >>> Era in un cimitero la vigilia di Natale: bambino di 3 anni abbandonato LEGGI ANCHE >>> 15enne fa visita alla tomba della mamma: violentata al cimitero , il bizzarro ...