Roma, in preda alla follia scaglia sampietrini contro 25 auto: arrestato 32enne brasiliano

E' accaduto nel ventoso pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Sant'Ippolito, diretti da Roberto Cioppa, sono intervenuti in via De Dominicis, dove era stata segnalata la presenza di un uomo, in escandescenza, intento a danneggiare alcune autovetture regolarmente parcheggiate sulla strada. Gli investigatori ricevute la descrizione del soggetto, che nel frattempo si era allontanato a piedi, sono riusciti immediatamente nella vicina via Mirri a fermare D.S.S.M.G., pronto nuovamente a lanciare altri sanpietrini contro i cristalli di altre autovetture in sosta in via Mirri. alla vista dei poliziotti, il 32enne in evidente stato di agitazione ha inveito contro di loro violentemente. Sul posto, giungeva in ausilio anche la pattuglia del commissariato ...

