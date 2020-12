Roma, fermato 52enne in stazione: era ricercato (Di martedì 29 dicembre 2020) La Polizia di Stato questa mattina ha arrestato un ricercato, rintracciato nella stazione di San Pietro. L’uomo aveva un mandato di cattura, dovendo espiare tre anni e 1 mese di reclusione per reati contro il patrimonio, stupefacenti ed armi. Il ricercato, un 52enne italiano, è stato rintracciato ed arrestato dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria nella stazione di San Pietro. Gli agenti hanno controllato l’uomo che è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Tivoli. L’arrestato dopo gli accertamenti di rito è stato condotto presso la Casa di reclusione di Frosinone su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) La Polizia di Stato questa mattina ha arrestato un, rintracciato nelladi San Pietro. L’uomo aveva un mandato di cattura, dovendo espiare tre anni e 1 mese di reclusione per reati contro il patrimonio, stupefacenti ed armi. Il, unitaliano, è stato rintracciato ed arrestato dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria nelladi San Pietro. Gli agenti hanno controllato l’uomo che è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Tivoli. L’arrestato dopo gli accertamenti di rito è stato condotto presso la Casa di reclusione di Frosinone su Il Corriere della Città.

