Roma | dalla scusa del tampone alla…rapina | minaccia la farmacista e scappa con il bottino

(Di martedì 29 dicembre 2020) Rapinata una farmacia in via al Sesto Miglio, in zona Tomba di Nerone ieri attorno alle 13:00. Il malvivente si è messo in fila come tutti ed ha atteso il suo turno per parlare con la, una volta arrivato al bancone le ha chiesto informazioni su come fare un. Sul momento però, il ladro hato la donna facendosi consegnare il denaro presente nella farmacia. Leggi anche: Vaccino Covid, le minacce dei No-Vax a Claudia, la prima vaccinata in Italia: ‘Ora vediamo quando muori’ Il malvivente aveva il volto copertomascherina chirurgica e con sé aveva un coltello. Una volta presa la refurtiva, 1700 euro, si è dato alla fuga. Sono intervenuti, appena chiamati, gli agenti del Commissariato Flaminio di polizia che hanno ascoltato i testimoni presenti e dato inizio alle ricerche del malvivente. ...