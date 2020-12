Roma, ‘Babbo Natale in Ferrari’: consegna dei regali ai bimbi ricoverati al Policlinico Umberto I (Di martedì 29 dicembre 2020) Quest’anno a causa della pandemia da coronavirus non si è potuto organizzare l’evento “BABBO Natale IN FERRARI” che da diversi anni presso il Policlinico Umberto I di Roma, in collaborazione con Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica, allieta il soggiorno dei piccoli pazienti ai reparti pediatrici del più grande nosocomio d’Europa. Nell’impossibilità di essere presenti per decreto ministeriale, a testimoniare la vicinanza dei soci di Scuderia Ferrari Club il presidente Giorgio D’Antonio e il vice- presidente Adriano Vicari hanno portato dei doni accuratamente sanificati e consegnati dal personale ospedaliero, rispettando le norme vigenti per il Covid, grazie alla direzione Sanitaria e tutto il personale, che, nonostante tutti gli sforzi eccezionali di questo lungo periodo, hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Quest’anno a causa della pandemia da coronavirus non si è potuto organizzare l’evento “BABBOIN FERRARI” che da diversi anni presso ilI di, in collaborazione con Scuderia Ferrari ClubAppia Antica, allieta il soggiorno dei piccoli pazienti ai reparti pediatrici del più grande nosocomio d’Europa. Nell’impossibilità di essere presenti per decreto ministeriale, a testimoniare la vicinanza dei soci di Scuderia Ferrari Club il presidente Giorgio D’Antonio e il vice- presidente Adriano Vicari hanno portato dei doni accuratamente sanificati eti dal personale ospedaliero, rispettando le norme vigenti per il Covid, grazie alla direzione Sanitaria e tutto il personale, che, nonostante tutti gli sforzi eccezionali di questo lungo periodo, hanno ...

