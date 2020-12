Roma | arrivate le prime vaccinazioni nella ASL RM1 Santa Maria della Pietà

(Di martedì 29 dicembre 2020)mattinata di ieri, secondo il previsto piano di distribuzione, sono giunte presso il Presidio Drive-in di, le80 dosi che sono state successivamente inoculate al personale medico e paramedicoAsl RM1. Lesono avvenute alla presenza di fotografi e cineoperatori e degli agentiPolizia di Stato del commissariato Primavalle che hanno vigilato per quanto concerne la sicurezza e l’ordine pubblico in questa particolare circostanza. Il Direttore sanitariostessa Azienda Sanitaria, ha comunicato che nei prossimi giorni, alcune migliaia di vaccini, a cura di trasporti gestiti dall’Esercito Italiano, verranno stoccate presso un Padiglione ...

